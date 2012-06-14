Евро-2012: Испания экспериментировала над Ирландией
23:36, 14 июня 2012Спорт
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Завершился второй игровой день в группе C.
Испания - Ирландия 4:0 (Торрес 4, 70, Силва 49, Фабрегас 82)
Большой счет - к слову, рекордный с начала Чемпионата - отражает ситуацию на поле, где находились разные по классу команды.
Напомним, что сегодня в этой группе Италия и Хорватия ограничились ничьей 1:1.
Таким образом, в группе С Испания с 4 очками уже сделала шаг в плей-офф, у Хорватии - тоже 4 очка, у Италии - 2, а Ирландии осталось сыграть только матч престижа. В третий игровой день 18 июня встретятся Хорватия - Испания, Италия - Ирландия.
Завтра - второй игровой день в группе D: Франция (1) - Украина (3), Швеция (0) - Англия (1).
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