Евро-2012: Испания экспериментировала над Ирландией

Испания - Ирландия 4:0 (Торрес 4, 70, Силва 49, Фабрегас 82)

Большой счет - к слову, рекордный с начала Чемпионата - отражает ситуацию на поле, где находились разные по классу команды.

Напомним, что сегодня в этой группе Италия и Хорватия ограничились ничьей 1:1.

Таким образом, в группе С Испания с 4 очками уже сделала шаг в плей-офф, у Хорватии - тоже 4 очка, у Италии - 2, а Ирландии осталось сыграть только матч престижа. В третий игровой день 18 июня встретятся Хорватия - Испания, Италия - Ирландия.

Завтра - второй игровой день в группе D: Франция (1) - Украина (3), Швеция (0) - Англия (1).