В Польше судят фана, который выбросил телевизор из квартиры после гола россиян

Житель Сосновки еще до начала матча на балконе пел песни в честь польской команды, пишет ТСН, ссылаясь на польские СМИ.

Однако после гола, забитого российским футболистом Аланом Дзагоевым, он не смог сдержать свой гнев, схватил телевизор и выбросил его с балкона. К счастью, внизу никого не было. Телевизор упал на газон и взорвался. Соседи вызвали полицию, которая задержала разгневанного болельщика. Во время задержания фанат польской сборной сопротивлялся. Его доставили в вытрезвитель. В ближайшие дни он предстанет перед судом.