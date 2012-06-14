В Польше судят фана, который выбросил телевизор из квартиры после гола россиян
15:47, 14 июня 2012Спорт
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В Польше полиция задержала 46-летнего болельщика, который выбросил свой телевизор из окна квартиры во время матча Польша - Россия, который проходил 12 июня.
Польские фаны смотрят матч с участием своей сборной
Житель Сосновки еще до начала матча на балконе пел песни в честь польской команды, пишет ТСН, ссылаясь на польские СМИ.
Однако после гола, забитого российским футболистом Аланом Дзагоевым, он не смог сдержать свой гнев, схватил телевизор и выбросил его с балкона. К счастью, внизу никого не было. Телевизор упал на газон и взорвался. Соседи вызвали полицию, которая задержала разгневанного болельщика. Во время задержания фанат польской сборной сопротивлялся. Его доставили в вытрезвитель. В ближайшие дни он предстанет перед судом.
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