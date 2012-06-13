Футбольные хулиганы в Варшаве побили 10 полицейских и разнесли авто

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 пресс-секретарь варшавской полиции Мачей Карчинский.

Он отметил, что драки устраивали не польские или российские болельщики, а футбольные хулиганы.

"Я был в толпе и могу сказать, что глупость - это мало сказать (об участниках беспорядков)", - отметил он.

Пресс-секретарь полиции Варшавы сообщил, что за безопасностью в городе вчера следили около 6 тысяч правоохранителей, которые для прекращения нарушений использовали слезоточивый газ, водометы и гладкоствольное оружие.

Как сказал М.Карчинский, полиция имела информацию о планах российских и польских псевдоболельщиков подраться в центре Варшавы, но больших столкновений полиции удалось не допустить.

Он заметил, что хулиганы уничтожили один полицейский автомобиль. Ранения получили 10 стражей порядка.

Польские СМИ сообщают, что среди задержанных есть граждане Испании и Венгрии. Часть задержанных, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, доставлены в вытрезвители.

По словам М.Карчинского, у части задержанных изъяты, в частности, кастеты.

Как сообщал УНИАН, большинство столкновений между российскими и польскими футбольными хулиганами произошли 12 июня во время шествия российских болельщиков на Национальный стадион в Варшаве и возле фан-зоны в центре столицы Польши.

В шествии, по данным польских правоохранителей, приняли участие около 5 тысяч россиян из 10 тысяч, имевших билеты на матч между сборными Польши и России.