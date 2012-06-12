Маленький фан из Украины стал звездой мирового интернета (видео)

11:14, 12 июня 2012
Спорт
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Фотография с маленьким мальчиком под названием "Самый искренний фанат Украины" буквально взорвала интернет. 

Мальчик Тимур стал звездой интернета минувшей ночью после феерического матча Украина - Швеция. Фото с невероятной скоростью набирало лайки во всех социальных сетях. Снимок напечатали в своих твиттер-аккаунта мировые спортивные издания, имеющие миллионы читателей - ESPN i SportsCenter. Об этом пишет ТСН.

Украинским блогерам удалось найти и пообщаться с сестрой мальчика, которому всего лишь 6 лет. Как оказалось, герой фотолент проживает в Киеве и его зовут Тимур. Сестра говорит, что Тимуру давно хотелось попасть на настоящий футбольный матч, и вчерашний поединок между Украиной и Швецией стал первым матчем, на котором он побывал.

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