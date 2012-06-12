В преддверие завтрашнего матча улицы Львова вымывают шампунем

Из VIP-гостей на матч прилетит датский принц Фредерик с женой Мэри. Массовый приезд датских фанов ожидается сегодня, большинство из них поселятся в кемпинге подо Львовом, пишет Сегодня.

На первый во Львове матч Германии и Португалии, по подсчетам местной мэрии, приехало рекордное количество фанов — около 60 тысяч. В городе царила неимоверная атмосфера карнавала. Такого «нашествия» иностранцев город не помнит давно. Немцы за день выпили около 30 тысяч литров пива.

Во Львове шутят, что снова вернулась немецкая оккупация 1941 года. По словам продавцов продуктовых магазинов и рестораторов, немцы деньгами не сорили — брали в основном пиво, воду и сэндвичи.

Болельщики приятно удивлены бесплатным wi-fi и ценами на пиво.

«Люди у вас доброжелательные, все пытаются помочь», — говорит гость из Германии Ханс. «У вас очень красивый город и обалденные девушки — почему я здесь раньше не был? Колумб когда-то открыл Америку, а мы сейчас — Львов», — добавляет его товарищ Мартин.

В эти дни Львов подметают круглосуточно и даже моют с шампунем. Из центра вывезли в три раза больше мусора, чем обычно (12 машин).