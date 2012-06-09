Россияне докричалися во Львове до драки

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел сегодня около 00.30 возле фан-зоны в центре Львова.

По словам начальника Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светланы Добровольской, сразу после завершения работы львовской фан-зоны небольшая группа российских болельщиков вышла за пределы фан-зоны, скандируя: «Русские вперед!» и «Россия чемпион!». В ответ группа украинских фанов, одетых в сине-желтые футболки, начала скандировать в поддержку украинской сборной. В результате между двумя группами возникла словесная перепалка, которая переросла в столкновение, которое продолжалось не более минуты.

Оперативно сработали правоохранители, которые разняли решительно настроенных фанов и развели их в разные стороны, сказала С.Добровольская.

«Никто не пострадал, правоохранители никого не задерживали и не доставляли в райотдел, поскольку инцидент был исчерпан на месте, и болельщики сразу по прибытии правоохранителей разошлись», - отметила С.Добровольская.

Во время просмотра матча непосредственно во львовской фан-зоне находилось около 10 тысяч человек.