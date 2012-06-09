Сегодня Украина встретит еще почти 6 тысяч болельщиков

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со з СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Подавляющее большинство болельщиков из Польши, Германии и Нидерландов. Кроме самолетов, они будут прибывать автомобильным транспортом, преимущественно автобусами.

Вчера границу пересекли 4 национальных сборных - Германии, Нидерландов, Португалии, Дании, и 2 официальные делегации.

Кроме этого, в пунктах пропуска было оформлено почти 3400 болельщиков, из которых 1315 лиц прибыли в составе 72 организованных групп.

Большинство болельщиков были пропущены в аэропортах Киева («Борисполь»), Харькова и Львова.

Активно в работе по пропуску иностранцев задействованы иностранные эксперты от Европейского агентства по охране внешних границ Европейского Союза FRONTEX. Всего - 10 офицеров из Португалии, Нидерландов, Франции и Германии.