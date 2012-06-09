Сегодня Украина встретит еще почти 6 тысяч болельщиков
Сегодня в Украину ожидается прибытие 36 рейсов с организованными группами болельщиков Евро-2012 в составе почти 6 тысяч человек.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со з СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.
Подавляющее большинство болельщиков из Польши, Германии и Нидерландов. Кроме самолетов, они будут прибывать автомобильным транспортом, преимущественно автобусами.
Вчера границу пересекли 4 национальных сборных - Германии, Нидерландов, Португалии, Дании, и 2 официальные делегации.
Кроме этого, в пунктах пропуска было оформлено почти 3400 болельщиков, из которых 1315 лиц прибыли в составе 72 организованных групп.
Большинство болельщиков были пропущены в аэропортах Киева («Борисполь»), Харькова и Львова.
Активно в работе по пропуску иностранцев задействованы иностранные эксперты от Европейского агентства по охране внешних границ Европейского Союза FRONTEX. Всего - 10 офицеров из Португалии, Нидерландов, Франции и Германии.