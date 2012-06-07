Стартовый матч сборной Украины на Евро будут судить турки

Стартовый матч сборной Украины на Евро-2012 против команды Швеции, который состоится 11 июня на НСК «Олимпийский» в Киеве, будет судить турецкая бригада арбитров.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным рефери этого матча УЕФА назначил Джюнейта Чакира. Его ассистентами будут Бахаттин Дуран и Тарик Онгун.

Первый матч других двух сборных отборочной группы D Евро-2012 между сборными Франции и Англии 11 июня в Донецке будет судить итальянская бригада.

Рефери в поле будет Никола Риццоли. Ему будут помогать Ренато Фаверани и Андреа Стефане.