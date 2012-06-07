Стартовый матч сборной Украины на Евро будут судить турки
15:32, 07 июня 2012Спорт
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Главным рефери этого матча УЕФА назначил Джюнейта Чакира.
Джюнейт Чакир возглавляет бригаду судей
Стартовый матч сборной Украины на Евро-2012 против команды Швеции, который состоится 11 июня на НСК «Олимпийский» в Киеве, будет судить турецкая бригада арбитров.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным рефери этого матча УЕФА назначил Джюнейта Чакира. Его ассистентами будут Бахаттин Дуран и Тарик Онгун.
Первый матч других двух сборных отборочной группы D Евро-2012 между сборными Франции и Англии 11 июня в Донецке будет судить итальянская бригада.
Рефери в поле будет Никола Риццоли. Ему будут помогать Ренато Фаверани и Андреа Стефане.
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