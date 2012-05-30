У милиции есть информация, что среди немецких фанов будут провокаторы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Сергей Поготов.

Он отметил, что на сегодня украинская милиция располагает предварительной информацией о том, что в Украину планируют прибыть определенные болельщики из Германии, которые любят провоцировать болельщиков из других стран. Также, по его словам, эти люди любят вступать в конфликты с милицией.

«Сейчас в сотрудничестве с иностранными государствами нами готовятся актуальные на сегодняшний день характеристики организованных групп болельщиков каждой страны-участницы чемпионата, которые прибудут в наше государство», - сказал С.Поготов. Он добавил, что указанная информация является предварительной.

С.Поготов сообщил, что прибытие организованных групп болельщиков планируется с 5 июня. По его словам, после прибытия в Украину всех делегаций состоится заседание Международного центра полицейского сотрудничества, участники которого рассмотрят все риски, которые потенциально будут существовать во время проведения каждого отдельного матча.

С.Поготов также напомнил, что все свои матчи в Украине проведет сборная Швеции, которая будет играть в Киеве, и сборная Голландии, матчи которой состоятся в Харькове. Соответственно, по словам представителя МВД, для болельщиков обеих сборных будут обустроены фан-городки, которые будут охраняться милицией. С.Поготов сказал, что, кроме этого, болельщики сборных этих стран планируют пешие шествия, которые также будут сопровождаться представителями правоохранительных органов.