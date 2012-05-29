Туск ответил британскому телевидению на обвинения в расизме

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден в безопасном проведении финала чемпионата Европы по футболу в польских городах - организаторах турнира, который в начале лета поляки будут принимать совместно с украинцами.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Д.Туск сказал во вторник, комментируя материал британского телевидения BBC, в котором рекомендуется воздержаться от поездки на Евро-2012.

Д.Туск, слова которого приводят польские медиа, отметил, что каждый год в Польшу приезжают около 100 тысяч туристов из Великобритании.

Он отметил, что в основном, это молодые люди, которые, по его словам, никогда не сталкивались ни с какими расовыми проблемами во время своего пребывания в польских городах.

«У нас никогда не было, подчеркиваю – никогда - не было ни одного «расового инцидента, о котором бы сообщал турист из Великобритании», - сказал глава правительства.

Д.Туск заявил, что расизм не характерен для поляков.

«Наше известное польское гостеприимство во время Евро-2012 будет гостеприимством, которое произведет впечатление на всех без исключения, с абсолютной уверенностью можно сказать, что никому, кто приедет в Польшу, не будет угрожать никоим образом какой-либо «расистский инцидент», - сказал польский премьер.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Польши направило сегодня запрос в ВВС, в котором добивается опровержения озвученной вчера в эфире информации о якобы опасности пребывания в Польше во время Евро-2012.

Справка УНИАН. Журналист BBC в специальном подготовленном около получасовом репортаже, посвященном Евро-2012, названном «Стадионы ненависти», показал соорганизаторов нынешнего турнира - поляков с украинцами - антисемитами и расистами.

Бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл, который выступил в сюжете, призывает англичан не ехать на Евро 2012, потому что «можно вернуться в гробу».

МИД Украины назвал безосновательными формулировку подобных утверждений и заявил о дискредитации украинцев накануне турнира.