МОК не будет проверять Бубку из-за билетного скандала, потому что доверяет

Специальная комиссия Национального комитета Украины опрашивает определенных ею людей в процессе расследования обвинений в адрес генерального секретаря НОК Украины Владимира Геращенко в попытке перепродажи билетов на летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил президент НОК Украины Сергей Бубка.

Отвечая на вопрос УНИАН, есть ли уже предварительные результаты работы комиссии, С.Бубка сказал, что она только «приступила к работе, идет процесс слушания тех людей, которых нужно им опросить».

С.Бубка сообщил, что спецкомиссия обратилась к телерадиокомпании Би-Би-Си, чтобы они предоставили материалы, которые свидетельствуют о возможных злоупотреблениях со стороны чиновника НОК.

По его словам, Би-Би-Си предоставило два репортажа, которые вышли на канале, по остальным материалам они сказала, что их юристы работают и пообещали проинформировать НОК о результатах на этой неделе.

Также С.Бубка сообщил, что НОК Украины написал письмо в Организационный комитет Лондонских олимпийских игр, в котором сообщил, что в случае желания оргкомитета предоставить своего представителя для участия в процессе расследования, то НОК открыт для таких действий.

Также С.Бубка сообщил, что провел сегодня телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Рогге, в ходе которого проинформировал его по всем шагам, которые предпринимает украинский олимпийский комитет.

С.Бубка добавил, что МОК не намерен присылать в Украину своего представителя для участия в расследовании, «он (Ж.Рогге - УНИАН) доверяет НОК, мне лично, это наше внутреннее дело, мы должны сами провести эту работу».

Также С.Бубка сообщил, что украинский НОК не будет назначать исполняющего обязанности генерального секретаря, по его словам, отставку В.Геращенко должен утвердить исполком, после чего должна быть созвана внеочередная генеральная ассамблея.

Как сообщал УНИАН, британская телерадиокомпания Би-Би-Си по результатам своего расследования заявила, что генсек НОК Украины предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов.

В Великобритании продажа билетов на Олимпийские игры на "черном" рынке является уголовным преступлением, за которое предусмотрен штраф. Кроме того, такие спекуляции запрещены и правилами Международного олимпийского комитета.

Сам В.Геращенко утверждает, что ничего противоправного не осуществлял.