На подготовку к Евро Украина потратила в семь раз меньше, чем Польша

Об этом в интервью изданию «Коммерсант Украина» сообщил Вице-премьер - Министр инфраструктуры Украины Борис Колесников. По его словам, Польша потратила на европодготовку почти в семь раз больше.

«Операционные расходы Украины на проведение Евро составили $ 55 млн. Эти деньги потрачены единовременно и не будут возвращены. Они пошли на языковую подготовку персонала, рекламную, информационную поддержку турнира. Общая стоимость подготовки к чемпионату составила $ 5 млрд. Эти средства в основном были направлены на строительство аэропортов, дорог, подготовку транспортной инфраструктуры. Польша же потратила на подготовку к чемпионату $ 34 млрд», - подчеркнул Борис Колесников.

Он добавил, что обе страны-хозяйки готовы к Евро-2012 на высшем уровне.

Напомним, по официальным данным польского правительства, Польша потратила на подготовки 100 млрд злотых ($ 34 млрд).