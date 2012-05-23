UEFA заработает на Евро в Польше и Украине меньше, чем в 2008 году

Союз европейских футбольных федераций (UEFA) прогнозирует свои доходы от проведения финала Чемпионата Европы по футболу в Украине и в Польше на уровне 1,345 млрд евро, что на 6 млн евро меньше доходов от предыдущего турнира, прошедшего в 2008 году в Австрии и Швейцарии.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным организации, более 60% доходов главного организатора мероприятия составит выручка от прав трансляции футбольных матчей, больше 20% - от продажи коммерческих прав, 9% - от продажи билетов и 7% - от продажи корпоративных пакетов.

По данным UEFA, в сравнении с предыдущим Евро, больше всего упали доходы от продажи корпоративных пакетов, в которые, в частности, включены специальные ложи на стадионах для VIP-персон.

Четыре года назад UEFA продала таких пакетов на сумму 155 млн евро, в то время как на Евро-2012, который в начале лета пройдет в четырех украинских и четырех польских городах, рассчитывает получить 100 млн евро.

Планируемые доходы от продажи коммерческих прав сократятся на 4 млн евро - до 290 млн евро, на фоне почти 5% роста выручки от продажи телевизионных прав трансляции - до 840 млн евро, и 14% увеличения доходов от продажи билетов - до 115 млн евро.

Директор турнира Евро-2012 в Польше Адам Олькович выразил корреспонденту УНИАН мнение, что меньшие доходы от продажи корпоративных пакетов не связаны с последними событиями в Украине, в частности, с делом экс-главы правительства Юлии Тимошенко и призывами бойкотировать чемпионат в Украине.

"Эти события имели место несколько недель назад, а UEFA подписывал контракты (о продаже прав и пакетов) значительно раньше", - сказал он, не исключив, что меньшая выручка может быть результатом экономического кризиса в мире.

Представители компании UEFA Polska отказались уточнить УНИАН расходы федерации на организацию чемпионата или чистую прибыль, назвав это коммерческой тайной и отметив, что все заработанные средства федерация направляет на развитие футбола.

По данным UEFA, доходы федерации от организации Евро-2004 выросли в сравнении с чемпионатом в 2000 году почти в 4 раза - до 850 млн евро, на фоне доходов в около 40 и 150 млн евро на Евро в Швеции и Англии в 1992 и 1996 годах, соответственно.

Как сообщал УНИАН, Польша и Украина с 8 июня по 1 июля впервые в истории будут принимать у себя финал чемпионата Европы по футболу, право организовывать который страны выиграли на конкурсе UEFA в 2007 году.

Справка УНИАН. Власти стран заявляют о намерении использовать это мероприятие для популяризации государств в мире, что также должно ускорить экономическое развитие, в то время как большинство экспертов скептически оценивают экономическую выгоду от организации чемпионата, прогнозируя вместо прибылей убытки.