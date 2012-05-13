Каладзе променял футбол на политику

Об этом пишет газета "Сегодня".

"После 18 лет в футболе я завершаю карьеру игрока. С одной стороны, мне очень жаль, и я хочу поблагодарить всех, включая "Дженоа", "Милан", фанатов, моих партнеров по команде и соперников. С другой стороны, я очень взволнован, так как теперь я начну карьеру в политике. Это будет самая большая игра в моей жизни. Я хочу бороться за свободу и демократию в моей стране, в Грузии", - заявил 34-летний Каладзе.

Первым клубом Каладзе было тбилисское "Динамо", откуда его в 1998 году пригласил в Киев Валерий Лобановский. Отыграв за "Динамо" 2,5 года Каха перебрался в "Милан". С итальянским клубом он дважды выиграл Лигу чемпионов. Последние два сезона Каладзе отыграл за "Дженоа".