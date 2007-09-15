Португалия может помочь Украине строить стадионы

Португалия может помочь Украине в строительстве инфраструктуры во время подготовки к Евро-2012. Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявил председатель португальского Агентства по инвестициям и внешней торговле (AICEP) Базилиу ОРТА.

По его словам, у португальских компаний есть большой опыт привлечения концессий и строительства стадионов, что могло бы помочь Украине готовиться к Евро-2012.

«Как вы знаете, в нашей стране проводился чемпионат Европы по футболу 2004 года, мы построили десять новых стадионов. А сейчас свой опыт (менеджмента, строительства транспортной инфраструктуры, обслуживания) передаем как бразильцам, так и хозяевам ближайшего чемпионата Европы - Швейцарии и Австрии», - сказал Б.ОРТА.

Он отметил, что Португалия имеет конкурентоспособную строительную отрасль. «Португальские строительные фирмы работают в Алжире, Марокко, Бразилии, даже в США», - сообщил Б.ОРТА, отметив, что если в Украине будут объявляться международные тендеры, Португалия с удовольствием будет принимать в них участие.

Кроме того, Б.ОРТА выразил надежду на более тесное сотрудничество португальских и украинских предпринимателей.

«Мы хотели бы принять в Португалии миссию украинских предпринимателей. Подготовить их встречу с португальскими коллегами, которые заинтересованы в сотрудничестве, - сказал Б.ОРТА. - А через год могла бы состояться поездка португальских бизнесменов в Украину».