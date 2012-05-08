11 мая в Украину прибывает Кубок Европы

Об этом сообщает Информационный центр «Украина-2012».

Праздничная церемония по случаю прибытия Кубка в Киев начнется 11 мая в 14.00 в колонном зале КГГА, по завершении которой в 15.15 состоится уличный парад, который проследует по Крещатику до Майдана Незалежности. В 19.00 для всех, кто придет приветствовать прибытие Кубка в Украину, на Майдане Незалежности выступят группы «Скай», «Крихітка», ТНМК, Гайтана и «Вопли Видоплясова».

На выходных все желающие смогут сфотографироваться с кубком с 10.00 до 20.00 на Майдане Незалежности. Кроме того, любителей футбола ожидают различные развлекательные мероприятия, демонстрация самых ярких моментов из истории чемпионатов Европы, матчи на мини-полях, конкурсы и пр.

В конкурсах будут разыграны несколько билетов на матчи Евро-2012. Если позволит погода, рядом с кубком Анри Делоне вечером 12 и 13 мая расположится 35-метровый воздушный шар.

После Киева кубок отправится в Ивано-Франковск, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Львов, а завершится турне 26 мая на берегу Черного моря в Одессе.

До этого кубок демонстрировали в Польше.