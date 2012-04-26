Моуринью больше расстроен за игроков, чем за себя

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от мюнхенской "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Мои парни провели фантастический матч против блестящей команды. Встреча получилась с уклоном на тактику. При счете 2:1 обе команды боялись допустить роковые ошибки. Но таков футбол, и такова жизнь.

Мы хотели пробиться в финал. Я куда больше расстроен за игроков, чем за себя. Но мы должны быть сильными. В прошлом году мы выиграли Кубок Испании, если сейчас победим в чемпионате, то сделаем очередной шаг в верном направлении", — цитирует Моуринью ПроФутбол.

Как сообщал УНИАН, вчера в ответном матче 1/2 Лиги чемпионов мадридский "Реал" уступил мюнхенцам в драматичной серии пенальти.