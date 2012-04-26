В финале Лиги чемпионов встретятся Челси и Бавария

Завершился последний полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.

Реал - Бавария 2:1 (Роналду 6 пен., 14 - Роббен 27). Первый матч - 1:2. В серии пенальти 1:3.

В драматичной серии послематчевых одиннадцатиметровых было сделано по четыре удара, из которых вратарь "Баварии" Мануэль Нойер отбил попытки Роналду и Кака, а его "реальный" коллега Икер Касильяс, соответственно - Крооса и Лама. В "серии незабитых пенальти" решающим оказался удар по трибунам от Серхио Рамоса.

Таким образом в финальном матче 19 мая встретятся Бавария и Челси.