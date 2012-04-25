Челси прошел в финал Лиги чемпионов
06:53, 25 апреля 2012Спорт
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Завершился полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Тренер каталонцев Жузеп Гуардиола-и-Сала, фото AFP
В ответном полуфинальном матче пары Барселона - Челси английская команда, играя с 37-й минуты вдесятером (удален Терри), добилась трудной ничьей и удержала победный для себя счет по итогу двух игр.
Барселона - Челси 2:2 (Бускетс 35, Иниеста 43 - Рамирес 45, Торрес 90+1). Первая игра 0:1.
Сегодня играет другая полуфинальная пара: Реал - Бавария, в первой встрече которых выиграла Бавария 2:1.
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