Украинская команда прыгнула в воду на "бронзу"

Это произошло на четвертом последнем этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Тихуане (Мексика).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, наши соотечественники завершили соревнования с суммой 432,81 балла. «Серебро» у Кристофера Мирса - Никласа Робинзона Бейкера из Великобритании (436,74), «золото» у китайского дуэта Цен Кай – Луо Ютон (454,29).

Президент НОК Украины Сергей Бубка поздравил спортсменов и тренерский состав с бронзовой наградой турнира.