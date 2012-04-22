Украинская команда прыгнула в воду на "бронзу"
18:32, 22 апреля 2012Спорт
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Украинцы Илья Кваша и Алексей Пригоров стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках с 3-х метрового трамплина.
Это произошло на четвертом последнем этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Тихуане (Мексика).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, наши соотечественники завершили соревнования с суммой 432,81 балла. «Серебро» у Кристофера Мирса - Никласа Робинзона Бейкера из Великобритании (436,74), «золото» у китайского дуэта Цен Кай – Луо Ютон (454,29).
Президент НОК Украины Сергей Бубка поздравил спортсменов и тренерский состав с бронзовой наградой турнира.
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