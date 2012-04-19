Украинские и польские звезды «обкатают» Варшавский евростадион

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Варшаве сообщила журналистам председатель Общества друзей Украины в Польше, украинка по происхождению и автор идеи проведения матча Вероника Марчук.

Она отметила, что целью мероприятия, которое будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах УТ-1 и TVP1, является содействие взаимопониманию двух народов.

“Эти страны находятся близко друг к другу, но народы мало знают о себе. Нашей мечтой является больше узнать друг о друге, подружиться, и чтобы Евро-2012 не воспринимался только сквозь призму построенных дорог, мостов или каких-то технических параметров, а чтобы люди получили радость от его проведения”, - сказала В.Марчук.

По ее словам, в состав украинской команды войдут, в частности, Александр Сидоренко ("Фоззи" из группы ТНМК), Олег Карамазов (группа “Братья Карамазовы”), актер Остап Ступка, бывший игрок сборной Украины по футболу Сергей Нагорняк, известный хоккеист киевского “Сокола” и сборной Украины Сергей Климентьев.

Как сказала В.Марчук, на матче могут появиться футболист Андрей Шевченко, братья Кличко и тренер национальной сборной Украины Олег Блохин.

По ее словам, доходы от продажи билетов будут распределены между домом ребенка “Малятко” в Киеве и домом ребенка № 1 в Варшаве.