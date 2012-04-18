Роналду в Мюнхене «разули»

10:25, 18 апреля 2012
Спорт
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У футболистов Реала перед матчем с Баварией украли бутсы.

Криштиану Роналду

Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом" из гостевой раздевалки «Альянц-Арены» в Мюнхене пропали шесть пар бутс.

Три пары принадлежали форварду "Реала" Криштиану Роналду, остальные - Кариму Бензема и Месуту Озилу, сообщает Marca.

"Реал" уведомил УЕФА об этом инциденте. "Бавария" пока никак не прокомментировала кражу, хотя раздевалки домашнего стадиона мюнхенцев оснащены видеокамерами.

Как сообщалось, во вторник, 17 апреля, в ходе первого матча 1/2 Лиги Чемпионов мюнхенская "Бавария" переиграла мадридский "Реал" со счетом 2:1 .

Gazeta.ua

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