Результаты матчей Лиги чемпионов
06:57, 04 апреля 2012Спорт
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Бавария и Барселона ждут соперников в полуфинале.
Завершились ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА
Бавария - Олимпик 2:0 (Олич 14,35). Первый матч 2:0
Барселона - Милан 3:1 (Месси 11 пен., 41 пен., Иниеста 53 - Ночерино 32). (0:0)
Завтра состоятся матчи
Реал - АПОЭЛ (3:0)
Челси - Бенфика (1:0)
Баварии в полуфинале предстоит играть с победителем первой указанной пары, Барселоне, соответственно - второй.
Первые поединки полуфинала будут сыграны 17 и 18 апреля, ответные - 24 и 25 апреля.
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