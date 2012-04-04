Незрячие болельщики смогут ходить на матчи Евро-2012

Об этом шла речь на пресс-конференции на НСК «Олимпийский».

Такую возможность в рамках Международного проекта «Евро-2012: Уважай безбарьерность – Футбол без ограничений» обеспечит УЕФА вместе с Национальной Ассамблеей инвалидов Украины и Центром доступа к футболу в Европе. Проблема невозможности пребывания на украинских стадионах во время футбольных матчей людей с нарушением зрения будет решена так же, как и в Европейском Союзе – с помощью предоставления гостям специального оборудования (радио-гарнитур) и услуг профессионального аудио-описательного комментария матча.

Как сообщил на пресс-конференции председатель Национальной ассамблеи инвалидов Украины и Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, в Украине более 600 тысяч человек имеют проблемы со зрением. По его словам, заграничные коллеги помогут организовать все так, чтобы незрячий человек "ощутил" футбол на стадионе, а не в изолированном пространстве, у себя дома. “Для нас очень важно, чтобы украинская власть, украинские спортивные организации, вся наша футбольная общественность осознали, что все люди равны”, – сказал В.Сушкевич.

По словам чиновника, обеспечение аудио-комментария будет способствовать реализации Конвенции о правах человека, которую ратифицировала Украина. Он заверил, что на футбольных матчах в Украине и Польше уже предусмотрено более 2500 мест для людей с инвалидностью, в том числе для незрячих, которые впервые в нашем государстве получат право на футбол без ограничений.

Что касается оборудования, то его подарит стадионам УЕФА, каждая из арен получит 30 гарнитур на каждый матч. Волонтеров, которые будут комментировать матчи для болельщиков с инвалидностью, обучат европейские специалисты. На НСК «Олимпийский» соответствующие тренинги будут проходить уже 3-4 апреля.