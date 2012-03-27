Президент и канцлер Германии планируют визит в Харьков

Президент и канцлер Германии планируют посетить матчи Евро-2012 в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом было сообщено в ходе рабочей встречи с делегацией посольства ФРГ в Украине, которая состоялась в мэрии Харькова.

«На матчи в Харькове планируют приехать министры и работники министерств, депутаты Бундестага и другие делегации высокого ранга. Также возможно прибытие Федерального президента и Федерального канцлера Германии. Поэтому мы просим рассмотреть все возможности их размещения и обеспечения транспортом», - сказала третий секретарь посольства ФРГ в Украине, руководитель отдела протокола, политики и прессы Кордула Штекер.

Стороны обсудили вопросы проживания немецких болельщиков, транспорта, безопасности на стадионе, а также размещение високопоставленных должностных лиц из Германии во время проведения матчей в Харькове.

К.Штекер сообщила, что во время чемпионата в Харьков планируют прибыть около 6 тысяч немецких болельщиков, большинство из них прилетят чартерными рейсами. Также секретарь посольства обратила особое внимание на вопрос приема и размещения вип-гостей Германии.

В свою очередь, заместитель городского председателя по вопросам семьи, молодежи, спорта и подготовки Евро-2012 Александр Попов информировал, что в связи с тем, что компания «TUI Travel» отказалась от 40% забронированных номеров и они поступили в свободную продажу, Харьков заключил договоры с рядом туристических компаний для контроля этого процесса.

«Поэтому мы просим Германию как можно раньше предоставить нам списки вип-гостей и информацию о количестве болельщиков, чтобы мы своевременно обеспечили возможность проживания в гостиницах города», - сказал А.Попов.