Кличко-старший: Облить водой Чисора на самом деле пытался меня

Виталий КЛИЧКО ожидает от своего брата Владимира очередной победы в поединке 3 марта, хотя понимает, что претендент на титулы является непростым соперником.

Об этом он заявил в эфире программы "Большой бокс" телеканала «Интер» 25 февраля, сообщили УНИАН в пресс-службе В.КЛИЧКО.

"Жан-Марк МОРМЕК - опытный боксер, который за свою профессиональную карьеру нокаутировал уже трех украинцев. Но я уверен, что Владимир, который сейчас вышел на пик своей формы, не потратит все 12 раундов на то, чтобы оформить свою победу" – сказал В.КЛИЧКО.

Он также рассказал о своем отношении к поведению Дерека ЧИСОРЫ во время их поединка 18 февраля. «Облить водой ЧИСОРА на самом деле пытался меня, - сказал В.КЛИЧКО. - Но Владимир стал между нами. Я не могу понять и принять поведение этого боксера. Макс ШМЕЛЛИНГ, Мохамед АЛИ, Джо ФРЕЗЕР и Джордж ФОРМАН столько сил потратили, чтобы доказать миру, что бокс - это искусство. А ЧИСОРА своими выходками пытается превратить бокс в уличную драку».

Он также прокомментировал информацию относительно своих последующих боксерских планов, в очередной раз опровергнув слухи о завершении спортивной карьеры. "У меня еще осталась одна мечта в боксе, которую очень хочу осуществить. Я немного суеверен, поэтому не буду рассказывать о ней заранее. Лучше делать, а не говорить, эта мечта очень мотивирует. Поэтому я еще выйду на ринг», - заверил В.КЛИЧКО.