Блохин соберет сборную на три дня

На февральский сбор национальной команды Украины отведено всего несколько дней. Игроки соберутся 27 числа на базе «Динамо» в Конча-Заспе, на следующий день вылетят в Израиль, где 29 февраля проведут контрольную встречу с местной сборной.

Как объяснил тренер сборной Андрей Баль газете «Команда», вызывать футболистов на более длительный срок не позволяет регламент ФИФА. Будут и изменения. «Скорее всего, в матче с Израилем мы не сможем рассчитывать на некоторых игроков, - сказал Андрей Михайлович. - Кто-то травмирован, а кое-кто еще не втянулся в тренировочный процесс».

Баль не назвал фамилий, хотя известно, что курс реабилитации после перенесенных травм продолжает защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский, не работает с основной группой форвард «Динамо» Андрей Шевченко, только начали входить в сезон партнеры капитана по клубу Тарас Михалик и Олег Гусев.

Ухудшение здоровья перенес и нападающий Артем Милевский. У него было подозрение на гастрит, но после консультаций с врачом киевлянин уже в строю и с удвоенной энергией продолжает готовиться к чемпионату страны, который, напомним, возобновится 2 марта.

Информационный центр «Украина-2012»