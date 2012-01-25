В Донецке открылся международный турнир по боксу

В Донецке в спортивном комплексе «SportMax» торжественно открылся XXVI международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Валерия Арсенова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, на турнир приехали боксеры четырех стран - Молдовы, России, Беларуси и Украины – в возрасте до 19 лет (1994-1995 г.р.).

«Наша сборная является лидером в мировом любительском боксе и одержала убедительную победу на последнем Чемпионате Мира. И в этом турнире также примет участие», – сказал мэр.

По его словам, соревнования посетят президент промоутерской компании «Union Boxing Promotion» Юрий РУБАН, президент Объединенной Федерации бокса Донецкой области Дмитрий ЕЛИСЕЕВ, учредитель спортивного комплекса «SportMax» Александр ЭППЕЛЬ, государственный тренер сборных команд Украины по боксу Юрий ШЕВЧУК.

В пресс-службе Донецкого горсовета также отметили, что эти соревнования проводятся с 1987 года, когда исполнился год со дня смерти в Афганистане выпускника Донецкого ПТУ №23 Валерия Арсенова, чье имя носит турнир.