В Луганске ждут Пеле, но он об этом еще не знает

Мэр Луганска Сергей КРАВЧЕНКО обратится к организаторам Евро-2012 с просьбой включить в программу пребывания футбольных фанатов в Украине экскурсию в луганский музей ПЕЛЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, музей организовал луганский поклонник таланта ПЕЛЕ Николай ХУДОБИН. Он с детства собирает экспонаты, связанные с бразильским футболистом.

Сейчас коллекция Н.ХУДОБИНА насчитывает более 3 тысяч экспонатов. В музее представлены уникальные марки, редкие издания книг с автографом ПЕЛЕ, его футболки и даже кусок поля, на котором выступал легендарный футболист. Мечтает коллекционер о том, чтобы на официальное открытие музея приехал ПЕЛЕ и сам перерезал красную ленточку.

С.КРАВЧЕНКО поддерживает эту идею. «Очень хочется, чтобы в наш город приехал легендарный ПЕЛЕ и открыл этот музей. Если это получится, то это будет огромный успех и для города, и для музея. Любому молодому спортсмену будет приятно и интересно прийти в музей, который открывал сам ПЕЛЕ», - отметил С.КРАВЧЕНКО.