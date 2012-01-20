Металлист разгромил московский Спартак

Харьковский "Металлист" сыграл товарищеский матч с московским "Спартаком". Игра состоялась в Дубае и закончилась со счетом 4:1 в пользу харьковчан.

В первом тайме в воротах украинского голкипера Андрея Диканя расписались Марко Девич и Клейтон Хавьер. Сербский украинец отличился после прострельной передачи Тайсона, а Клейтон безупречно исполнил штрафной удар с 20-ти метров.

На 58-й минуте россияне сократили отставание. Обухов принял мяч на фланге, сместился в центр и пробил в ближний угол ворот Дишленковича. И через восемь минут Сергей Валяев, получив классный пас от Кристальдо, забил третий мяч в ворота москвичей, которые во втором тайме защищал Артем Ребров.

Впоследствии Кристальдо получил мяч перед штрафной, развернулся и хлестко пробил в дальний угол - мяч задел защитника и влетел в ворота.

В конце матча российские болельщики, которых на матче собралось около 30-ти, требовали от Валерия Карпина убрать команду с поля.

ТСН Проспорт