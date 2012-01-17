Украинцы установили новый мировой рекорд по стрельбе из лука

В Черкассах завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещениях. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов-лучников из десяти областей Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, мужская команда Львовской области в составе Маркияна ИВАШКО, Евгения МАРЧЕНКО и Ярослава МОКРИНСКОГО установила новый рекорд Украины, Европы и мира по стрельбе из лука в помещениях с результатом 239 очков из 240 возможных. В женском турнире Лидия СИЧЕНИКОВА установила рекорд Европы среди юниоров с результатом 584 балла (из 600 возможных), позже этот результат повторила Полина РАДИОНОВА.

Соревнования проходили в личных и в командных турнирах, отдельно между мужчинами и женщинами, а также в двух возрастных категориях. Сначала лучники стреляли в отборочном круге. По лучшим результатам определились 32 участника, которые и продолжили борьбу в финальном раунде.

На соревнование присутствовал главный тренер сборной Украины по стрельбе из лука Виктор СИДОРУК, который высоко оценил уровень проведения и организации чемпионата. Он и президент Федерации Украины по стрельбе из лука Нестор ШУФРИЧ наградили победителей и призеров турнира.

Черкассы традиционно принимают два чемпионата по стрельбе из лука - зимний и летний.