Что ”Челси” предложил ”Милану” за Шевченко

Главный тренер английского клуба “Челси” португалец Жозе МОУРИНЬО предложил итальянскому “Милану” 35 миллионов фунтов стерлингов за украинского футболиста Андрея ШЕВЧЕНКО, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Как передают британские СМИ, кроме денег “Милан” хочет получить у "команды Абрамовича" еще и французского защитника Уильяма ГАЛЛАСА. Но с ним, вроде бы не хочет расставаться Ж.МОУРИНЬО.