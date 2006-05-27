Что ”Челси” предложил ”Милану” за Шевченко
16:57, 27 мая 2006Спорт
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...и что хочет "Милан"
Главный тренер английского клуба “Челси” португалец Жозе МОУРИНЬО предложил итальянскому “Милану” 35 миллионов фунтов стерлингов за украинского футболиста Андрея ШЕВЧЕНКО, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Как передают британские СМИ, кроме денег “Милан” хочет получить у "команды Абрамовича" еще и французского защитника Уильяма ГАЛЛАСА. Но с ним, вроде бы не хочет расставаться Ж.МОУРИНЬО.
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