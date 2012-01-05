Шевченко вошел в топ-15 самых успешных футболистов планеты

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко попал в топ-15 самых успешных голеадоров среди действующих футболистов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В рейтинг вошли те игроки, которые забили в национальных чемпионатах более 200 голов. Шевченко же забил 217 мячей, которые он провел в 440 матчах чемпионатов Украины, Италии и Англии, выступая за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и лондонский "Челси".

А лучшим голеодором стал нападающий сингапурского "Тампинс Роверс" Александар Дурич, в активе которого 336 мячей в 459 матчах чемпионата Сингапура. Второе место у эстонского голеадора Максима Грузнова из "Транс Нарвы", а на третьей строчке оказался легендарный бразильский форвард Ривалдо, который забивал в чемпионатах многих стран.

По сравнению с предыдущим рейтингом лучших голеадоров Шева поднялся на три ступеньки благодаря тому, что трое бомбардиров завершили карьеру футболиста. Это североирландец Гленн Фергюсон (324 гола в 660 матчах), валлиец Марк Ллойд-Уильямс (320 голов в 471 матче) и аргентинец Мартин Палермо (245 голов в 489 матчах).

Самые успешные голеадоры среди действующих футболистов

1. Александр Дурич (Австралия / Сингапур) "Тампинс Роверс" - 459 матчей, 336 мячей

2. Максим Грузнов (Эстония) "Транс Нарва" - 451 матч, 298 мячей

3. Витор Ривалдо (Бразилия) "Сан-Пауло" - 559 матчей, 272 мяча

4. Хуан Гарсиа Ривас (Венесуэла) "Минерос Гуаяна" - 619 матчей, 271 мяч

5. Рауль Гонсалес (Испания) "Шальке-04" - 601 матч, 250 мячей

6. Тьерри Анри (Франция) "Нью-Йорк Ред Буллс" - 496 матчей, 249 мячей

7. Серхио Ибарра (Аргентина / Перу) "Сьенсиано" - 449 матчей, 246 мячей

8. Сигурд Рушфельдт (Норвегия) "Тромсе" - 482 матча, 246 мячей

9. Жафар Ирисметов (Узбекистан) "Шуртан" - 428 матчей, 239 мячей

10. Себастьян Абреу (Уругвай) "Ботафого" - 421 матч, 236 мячей

11. Руд ван Нистелрой (Нидерланды) "Гамбург" 379 матчей, 234 мяча

12. Рис Гриффитс (Уэльс) "Лланелли" - 218 матчей, 232 мяча

13. Серхио Рэй (Аргентина / Колумбия) "Санта Фе" - 638 матчей, 231 мяч

14. Андрей Шевченко (Украина) "Динамо" - 440 матчей, 217 мячей

15. Франческо Тотти (Италия) "Рома" - 483 матча, 207 мячей

Примечание. В рейтинге учитываются только голы, забитые в топ-дивизионах национальных чемпионатов. Голы, забитые в кубковых (еврокубковых) турнирах, не учитываются.

ТСН.Проспорт