Шевченко - в десятке лучших бомбардиров десятилетия
По версии IFFHS
Форвард "Динамо" Андрей Шевченко вошел в рейтинг лучших бомбардиров десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В рейтинге, в котором учитывались голы, забитые игроками в международных соревнованиях в составе клубов и национальных сборных в период с 2001 по 2010 годы, Шевченко оказался на 10-й ступеньке
Рейтинг лучших бомбардиров десятилетия по версии IFFHS
1. Ван Нистелрой (Нидерланды) — 86
2. Анри (Франция) — 85
3. Дрогба (Кот-д’Ивуар) — 83
4. Клозе (Германия) — 81
5. Это’О (Камерун) — 79
6. Амадо (Ангола) — 79
7. Бербатов (Болгария) — 71
8. Рауль (Испания) — 71
9. Вилья (Испания) — 68
10. Шевченко (Украина) — 68
11. Фрай (Швейцария) — 63
12. Ларссон (Швеция) — 61
13. Томассон (Дания) — 59
14. Боргетти (Мексика) — 58
15. Адриано (Бразилия) — 58
16. Баллак (Германия) — 57
17. Луис Фабиано (Бразилия) — 57
18. Джеррард (Англия) — 57
19. Ф. Индзаги (Италия) — 57
20. Коллер (Чехия) — 56