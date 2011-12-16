Шевченко - в десятке лучших бомбардиров десятилетия

Форвард "Динамо" Андрей Шевченко вошел в рейтинг лучших бомбардиров десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В рейтинге, в котором учитывались голы, забитые игроками в международных соревнованиях в составе клубов и национальных сборных в период с 2001 по 2010 годы, Шевченко оказался на 10-й ступеньке

Рейтинг лучших бомбардиров десятилетия по версии IFFHS

1. Ван Нистелрой (Нидерланды) — 86

2. Анри (Франция) — 85

3. Дрогба (Кот-д’Ивуар) — 83

4. Клозе (Германия) — 81

5. Это’О (Камерун) — 79

6. Амадо (Ангола) — 79

7. Бербатов (Болгария) — 71

8. Рауль (Испания) — 71

9. Вилья (Испания) — 68

10. Шевченко (Украина) — 68

11. Фрай (Швейцария) — 63

12. Ларссон (Швеция) — 61

13. Томассон (Дания) — 59

14. Боргетти (Мексика) — 58

15. Адриано (Бразилия) — 58

16. Баллак (Германия) — 57

17. Луис Фабиано (Бразилия) — 57

18. Джеррард (Англия) — 57

19. Ф. Индзаги (Италия) — 57

20. Коллер (Чехия) — 56

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