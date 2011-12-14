Сборная Дании по футболу отказалась базироваться в Севастополе

Футбольная сборная Дании отказалась от базового на Евро-2012 стадиона ФК «Севастополь».

Об этом в интервью «Новому Севастополю» сообщил руководитель пресс-службы ФК «Севастополь» Максим КАРАТАЕВ. «Мы планировали, что, может, нашу базу выберет датская сборная. К нам приезжал тренер их сборной - Мортен ОЛЬСЕН. Он посмотрел, сказал, что все нравится. После Харькова это было лучшее, что он видел из пяти городов. Но он поставил условие – месяц до Евро поле не использовать. К слову, многие сборные хотят, чтобы за месяц до их приезда к 4 июня базовые поля вообще не получали никаких нагрузок. Для нас это значит, что на 3 домашние игры и команду, и севастопольских болельщиков нужно куда-то выгонять. Это – неправильный подход. Мы считаем, что для наших болельщиков важнее поддержать свою команду на родном стадионе. В итоге датчане вроде выбрали Одессу», - сказал М.КАРАТАЕВ. Как добавил он, «пока окончательно нельзя делать вывод: варианты еще есть. Но не исключено, что у нас вообще никого из участников Евро не будет».

По информации «Нового Севастополя», ранее, в интервью севастопольскому телеканалу НТС директор по проектам в недвижимости «Смарт-холдинга» (титульного спонсора севастопольского клуба) Сергей ОВЧИННИКОВ заявил, что новый стадион ФК «Севастополь» станет «домашней» тренировочной базой для одной из команд Евро-2012. «Стадион СКС будет служить тренировочной базой для одной из команд – участниц Евро-2012. Поэтому, когда мы строили стадион, мы учитывали исключительно требования, которые действуют в Европе. И сегодня мы можем говорить о том, что стадион этим требованиям полностью соответствует», - рассказал С.ОВЧИННИКОВ.

Впервые о том, что Севастополь рассматривается в качестве претендента на прием в качестве «домашней базы» для одной из сборных – участниц Евро-2012, минувшей весной заявил (на открытии Генерального консульства Республики Польша в Севастополе) тогдашний председатель Севастопольской ГГА Валерий САРАТОВ.