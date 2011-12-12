Украинские каратисты завоевали 34 медали на Чемпионате мира
17:41, 12 декабря 2011Спорт
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Проходил в Италии
Украинские спортсмены завоевали 34 медали на Чемпионате мира по каратэ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.
Чемпионат мира по каратэ WKGF проходил в городе Линьяно (Италия).
Среди 1 тыс. 800 участников из 22 стран мира украинские спортсмены завоевали в разных весовых категориях 13 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград.
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