Украинские каратисты завоевали 34 медали на Чемпионате мира

Украинские спортсмены завоевали 34 медали на Чемпионате мира по каратэ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

Чемпионат мира по каратэ WKGF проходил в городе Линьяно (Италия).

Среди 1 тыс. 800 участников из 22 стран мира украинские спортсмены завоевали в разных весовых категориях 13 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград.