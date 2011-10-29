Милиция собирает базу данных на "проблемных болельщиков"
В Житомирской области будут фан-зоны
На территории Житомирской области к Евро-2012 планируют создать фан-зоны, на которых предусмотрен монтаж больших телевизионных экранов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области.
Кроме того, в районных центрах и других населенных пунктах области будут создаваться микро фан-зоны: в заведениях общественного питания, отдыха, развлечений, на открытых летних площадках и т.п.
Также милиция планирует усилить наряды несения службы в этих местах во время чемпионата и уже сейчас проводится тренировочная подготовка для эффективного обеспечения охраны общественного порядка и профилактики правонарушений, отмечается в сообщении.
В областном главке милиции сообщили, что для обеспечения надлежащего правопорядка стражи порядка отслеживают ситуацию в молодежной среде и формируют базы данных лиц с категории учета «проблемный болельщик», то есть граждан, склонных к избыточному выявлению эмоций или их неадекватного проявления, которое может спровоцировать определенные правонарушения.