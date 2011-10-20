Результаты матчей 3-го тура Лиги чемпионов (группы E-H)

06:30, 20 октября 2011
Спорт
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Следующая игра - снова с Зенитом

Завершились матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H.

Группа E

Челси - Генк 5:0

Байер - Валенсия 2:1

После трех туров: Челси - 7 очков, Байер - 6, Валенсия - 2, Генк - 1

Следующие игры 1 ноября: Генк - Челси, Валенсия - Байер

Группа F

Олимпиакос - Боруссия 3:1

Марсель - Арсенал 0:1

После трех туров: Арсенал - 7 очков, Марсель - 6, Олимпиакос - 3, Боруссия - 1

Следующие игры 1 ноября: Боруссия - Олимпиакос, Арсенал - Марсель

Группа G

Шахтер - Зенит 2:2

Порту - АПОЭЛ 1:1

После трех туров: АПОЭЛ - 5 очков, Зенит - 4, Порту - 4, Шахтер - 2

Следующие игры 1 ноября: Зенит - Шахтер, АПОЭЛ - Порту

Группа H

Барселона - Виктория 2:0

Милан - БАТЭ 2:0

После трех туров: Барселона - 7 очков, Милан - 7, Виктория - 1, БАТЭ - 1

Следующие игры 1 ноября: Виктория - Барселона, БАТЭ - Милан

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Напомним, что ранее сыграли команды групп A-D

Группа А

Манчестер Сити - Вильярреал 2:1

Наполи - Бавария 1:1

После трех туров: Бавария - 7 очков, Наполи - 5, Манчестер Сити - 4, Вильярреал - 0

Следующие игры 2 ноября: Вильярреал - Манчестер Сити, Бавария - Наполи

Группа B

ЦСКА - Трабзонспор 3:0

Лилль - Интер Милан 0:1

После трех туров: Интер - 6 очков, ЦСКА - 4, Трабзонспор - 4, Лилль - 2

Следующие игры 2 ноября: Трабзонспор - ЦСКА, Интер - Лилль

Группа C

Базель - Бенфика 0:2

Оцелул - МЮ 0:2

После трех туров: Бенфика - 7 очков, МЮ - 5, Базель - 4, Оцелул - 0

Следующие игры 2 ноября: Бенфика - Базель, МЮ - Оцелул

Группа D

Динамо Загреб - Аякс 0:2

Реал Мадрид - Лион 4:0

После трех туров: Реал - 9 очков, Лион - 4, Аякс - 4, Динамо - 0

Следующие игры 2 ноября: Аякс - Динамо, Лион - Реал

 

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