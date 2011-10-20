Результаты матчей 3-го тура Лиги чемпионов (группы E-H)
Следующая игра - снова с Зенитом
Завершились матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H.
Группа E Челси - Генк 5:0
Байер - Валенсия 2:1
После трех туров: Челси - 7 очков, Байер - 6, Валенсия - 2, Генк - 1
Следующие игры 1 ноября: Генк - Челси, Валенсия - Байер
Группа F
Олимпиакос - Боруссия 3:1
Марсель - Арсенал 0:1
После трех туров: Арсенал - 7 очков, Марсель - 6, Олимпиакос - 3, Боруссия - 1
Следующие игры 1 ноября: Боруссия - Олимпиакос, Арсенал - Марсель
Группа G Шахтер - Зенит 2:2
Порту - АПОЭЛ 1:1
После трех туров: АПОЭЛ - 5 очков, Зенит - 4, Порту - 4, Шахтер - 2
Следующие игры 1 ноября: Зенит - Шахтер, АПОЭЛ - Порту
Группа H
Барселона - Виктория 2:0
Милан - БАТЭ 2:0
После трех туров: Барселона - 7 очков, Милан - 7, Виктория - 1, БАТЭ - 1
Следующие игры 1 ноября: Виктория - Барселона, БАТЭ - Милан
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Напомним, что ранее сыграли команды групп A-D
Группа А
Манчестер Сити - Вильярреал 2:1
Наполи - Бавария 1:1
После трех туров: Бавария - 7 очков, Наполи - 5, Манчестер Сити - 4, Вильярреал - 0
Следующие игры 2 ноября: Вильярреал - Манчестер Сити, Бавария - Наполи
Группа B
ЦСКА - Трабзонспор 3:0
Лилль - Интер Милан 0:1
После трех туров: Интер - 6 очков, ЦСКА - 4, Трабзонспор - 4, Лилль - 2
Следующие игры 2 ноября: Трабзонспор - ЦСКА, Интер - Лилль
Группа C
Базель - Бенфика 0:2
Оцелул - МЮ 0:2
После трех туров: Бенфика - 7 очков, МЮ - 5, Базель - 4, Оцелул - 0
Следующие игры 2 ноября: Бенфика - Базель, МЮ - Оцелул
Группа D
Динамо Загреб - Аякс 0:2
Реал Мадрид - Лион 4:0
После трех туров: Реал - 9 очков, Лион - 4, Аякс - 4, Динамо - 0
Следующие игры 2 ноября: Аякс - Динамо, Лион - Реал