Результаты матчей 3-го тура Лиги чемпионов (группы E-H)

Следующая игра - снова с Зенитом

Завершились матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H. Группа E Челси - Генк 5:0 Байер - Валенсия 2:1 После трех туров: Челси - 7 очков, Байер - 6, Валенсия - 2, Генк - 1 Следующие игры 1 ноября: Генк - Челси, Валенсия - Байер Группа F Олимпиакос - Боруссия 3:1 Марсель - Арсенал 0:1 После трех туров: Арсенал - 7 очков, Марсель - 6, Олимпиакос - 3, Боруссия - 1 Следующие игры 1 ноября: Боруссия - Олимпиакос, Арсенал - Марсель Группа G Шахтер - Зенит 2:2 Порту - АПОЭЛ 1:1 После трех туров: АПОЭЛ - 5 очков, Зенит - 4, Порту - 4, Шахтер - 2 Следующие игры 1 ноября: Зенит - Шахтер, АПОЭЛ - Порту Группа H Барселона - Виктория 2:0 Милан - БАТЭ 2:0 После трех туров: Барселона - 7 очков, Милан - 7, Виктория - 1, БАТЭ - 1 Следующие игры 1 ноября: Виктория - Барселона, БАТЭ - Милан *** Напомним, что ранее сыграли команды групп A-D Группа А Манчестер Сити - Вильярреал 2:1 Наполи - Бавария 1:1 После трех туров: Бавария - 7 очков, Наполи - 5, Манчестер Сити - 4, Вильярреал - 0 Следующие игры 2 ноября: Вильярреал - Манчестер Сити, Бавария - Наполи Группа B ЦСКА - Трабзонспор 3:0 Лилль - Интер Милан 0:1 После трех туров: Интер - 6 очков, ЦСКА - 4, Трабзонспор - 4, Лилль - 2 Следующие игры 2 ноября: Трабзонспор - ЦСКА, Интер - Лилль Группа C Базель - Бенфика 0:2 Оцелул - МЮ 0:2 После трех туров: Бенфика - 7 очков, МЮ - 5, Базель - 4, Оцелул - 0 Следующие игры 2 ноября: Бенфика - Базель, МЮ - Оцелул Группа D Динамо Загреб - Аякс 0:2 Реал Мадрид - Лион 4:0 После трех туров: Реал - 9 очков, Лион - 4, Аякс - 4, Динамо - 0 Следующие игры 2 ноября: Аякс - Динамо, Лион - Реал

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