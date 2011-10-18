Янукович с Медведевым уже видят Украину и Россию в финале Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что матч «Шахтер» – «Зенит» продемонстрирует готовность футболистов обеих стран к участию в международных чемпионатах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Донецке на Украинско-Российском межрегиональном экономическом форуме.

Матч «будет такой лакмусовой бумагой, которая покажет, насколько наши сборные готовы. Мы знаем, что потенциал наших команд, и «Зенита», и «Шахтера», очень большой. Но иногда нас пугает нестабильность или незавершение атак», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, он выразил надежду, что игра команд завтра порадует зрителей. «Хотелось бы, чтоб наши команды завтра порадовали нас яркой, увлекательной игрой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что футбольные команды Украины и России удачно сыграют на Евро-2012.

«Мы вот говорили с Дмитрием Анатольовичем (МЕДВЕДЕВЫМ) – очень хорошо было бы, чтоб мы не встретились на ранних стадиях чемпионата, а встретились как можно позже. Желательно, в финале», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также поздравил российских футболистов с выходом национальной сборной в финальную часть Чемпионата Европы по футболу.