Результаты матчей 2-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)

06:09, 28 сентября 2011
Спорт
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А сегодня - матч Шахтера

Завершились матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.

Группа A

Бавария - Манчестер Сити 2:0

Наполи - Вильярреал 2:0

После двух туров: Бавария - 6 очков, Наполи - 4, Манчестер Сити -1, Вильярреал - 0

Группа B

ЦСКА Москва - Интер Милан 2:3

Трабзонспор - Лилль 1:1

После двух туров: Трабзонспор - 4 очка, Интер - 3, Лилль - 2, ЦСКА -1

Группа C

МЮ - Базель 3:3

Оцелул - Бенфика 0:1

После двух туров: Базель - 4 очка, Бенфика - 4, МЮ - 2, Оцелул - 0

Группа D

Лион - Динамо Загреб 2:0

Реал Мадрид - Аякс 3:0

После двух туров: Реал - 6 очков, Лион - 4, Аякс -1, Динамо - 0

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Сегодня играют группы E-H

Группа E. Байер (0) - Генк (1), Валенсия (1) - Челси (3)

Группа F. Марсель (3) - Боруссия (1), Арсенал (1) - Олимпиакос (0)

Группа G. Зенит (0) - Порту (3), Шахтер (0) - АПОЭЛ (3)

Группа H. Милан (1) - Виктория (1), БАТЭ (1) - Барселона (1)

 

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