Результаты матчей 2-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)
А сегодня - матч Шахтера
Завершились матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.
Группа A
Бавария - Манчестер Сити 2:0
Наполи - Вильярреал 2:0
После двух туров: Бавария - 6 очков, Наполи - 4, Манчестер Сити -1, Вильярреал - 0
Группа B
ЦСКА Москва - Интер Милан 2:3
Трабзонспор - Лилль 1:1
После двух туров: Трабзонспор - 4 очка, Интер - 3, Лилль - 2, ЦСКА -1
Группа C
МЮ - Базель 3:3
Оцелул - Бенфика 0:1
После двух туров: Базель - 4 очка, Бенфика - 4, МЮ - 2, Оцелул - 0
Группа D
Лион - Динамо Загреб 2:0
Реал Мадрид - Аякс 3:0
После двух туров: Реал - 6 очков, Лион - 4, Аякс -1, Динамо - 0
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Сегодня играют группы E-H
Группа E. Байер (0) - Генк (1), Валенсия (1) - Челси (3)
Группа F. Марсель (3) - Боруссия (1), Арсенал (1) - Олимпиакос (0)
Группа G. Зенит (0) - Порту (3), Шахтер (0) - АПОЭЛ (3)
Группа H. Милан (1) - Виктория (1), БАТЭ (1) - Барселона (1)