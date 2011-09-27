Платини: Я сегодня забил свой первый гол в Украине

Президент УЕФА Мишель Платини доволен подготовкой Украины к Евро-2012. Об этом он заявил во время общения со СМИ после осмотра НСК "Олимпийский".

"Я очень рад быть сегодня в Киеве. Я очень рад, что забил сегодня свой первый гол в Украине, хотя не было ни голкипера, ни других игроков. То, что я сегодня забил гол, означает что стадион в прекрасном состоянии", - сказал он.

"Очевиден прогресс всей инфраструктуры. Мы уже не имеем больших проблем. Единственное, останется - ввести всю эту инфраструктуру в действие. На следующем заседании исполкома УЕФА я скажу всем, что Украина готова и мы сможем провести прекрасное Евро в этой стране. Я доволен всем, что увидел", - отметил Платини.

Среди проблем, которые остались, функционер выделил покрытие стадиона во Львове, где еще не все закончено, вопрос транспортной инфраструктуры в Харькове и гостиничного комплекса в Донецке, отмечает Львовский портал.