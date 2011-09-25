Сборная Украины хорошо выступила на ЧМ по летнему биатлону

В чешском городе Ново-Месце стартовал чемпионат мира по летнему биатлону: в смешанной гонке сборная Украины, за которую выступали сумчане Валентина СЕМЕРЕНКО и Александр БИЛАНЕНКО, а также Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ и Елена ПИДГРУШНАЯ, стала второй, лишь десять секунд уступив сборной России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Третьей в смешанной гонке чемпионата мира финишировала сборная команда Словакии.

По словам заместителя губернатора Сумской области Сергея ГРИЦАЯ, сейчас в Сумской области биатлон культивируется на базе нескольких детско-юношеских спортивных школ, а соревнования зачастую проводятся на учебно-спортивной базе «Динамо». В планах облгосадминистрации на следующий год - на базе этого центра за средства государства создать Государственный центр по зимним видам спорта и, в частности, по биатлону.

«Сейчас уже закончена частичная реконструкция лыжной трассы базы. Проведение работ профинансировало физкультурно-спортивное общество «Динамо», выделив на эти цели полмиллиона гривен. Сумская областная государственная администрация начинает подготовку целевой программы развития биатлона в регионе. Это поможет воспитать новых чемпионов, и будет способствовать развитию физической культуры», - подчеркнул С.ГРИЦАЙ.