Суперкубок Украины по футболу нашел своего обладателя

Завершился матч между киевским Динамо и донецким Шахтёром за Суперкубок Украины.

Основное время принесло ничью 2:2, у Динамо оба гола забил Тарас Михалик (26, 30), у Шахтёра - Александр Гладкий (14) и Сергей Ткаченко (56). По пенальти точнее были киевские игроки - 4:2.

Обладателем Суперкубка Украины 2007 года становится киевское Динамо.