Суперкубок Украины по футболу нашел своего обладателя
22:39, 10 июля 2007Спорт
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Игра Динамо - Шахтёр решилась в серии пенальти
Завершился матч между киевским Динамо и донецким Шахтёром за Суперкубок Украины.
Основное время принесло ничью 2:2, у Динамо оба гола забил Тарас Михалик (26, 30), у Шахтёра - Александр Гладкий (14) и Сергей Ткаченко (56). По пенальти точнее были киевские игроки - 4:2.
Обладателем Суперкубка Украины 2007 года становится киевское Динамо.
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