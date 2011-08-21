В Дагестане Это'О будет получать 20 миллионов евро

Согласно сообщениям итальянской прессы, игрок сборной Камеруна Самюэль Это`О в понедельник будет официально представлен, как футболист махачкалинского "Анжи", где он будет зарабатывать рекордные 20,5 млн евро в год.

"Если все пойдет по плану, Самюэль пройдет медосмотр и уже в понедельник или вторник будет официально представлен в качестве игрока "Анжи", - цитирует слова его агента Клаудио Вигорелли интернет-ресурс FootballItalia.com.

Официальная сумма трансфера пока не разглашается, но по данным итальянских СМИ миланский "Интер" получит от дагестанского клуба компенсацию на сумму 27 млн евро.

В данный момент самым высокооплачиваемым футболистом мира является полузащитник мадридского "Реала" Криштиану Роналду, зарабатывающий около 13 млн евро в год, напоминает Би-би-си.

Самый высокооплачиваемый игрок Российской футбольной премьер-лиги - купленный в феврале с.г. капитан "Анжи", 38-летний бразилец Роберто Карлос. Его годовой заработок - 4-5 млн. евро.