Кличко побил своего обидчика Брюстера (фоторепортаж)

Украинский тяжеловес Владимир Кличко "Доктор Стальной Молот" вчера в стенах 20-тысячной "Кельн Арена" в Кельне защитил свой чемпионский титул по версии IBF против американца Леймона Брюстера.

Все раунды прошли с полным перевесом украинского боксера. После третьего раунда тренер Брюстера рекомендовал своему подопечному бить Кличко в туловище, не пытаясь дотянуться обязательно до головы. В следующих раундах Брюстер продолжал пропускать огромное количество ударов, однако держался и не падал.

После завершения пятого раунда тренер американца заявил в углу Брюстеру: "Дай мне тот раунд, который я хочу, или я вообще все тут остановлю". И он сдержал свое обещание. Украинец продолжал держать Брюстера на необходимом для себя расстоянии и не позволял сопернику наносить удары. После шестого раунда секундант американского боксера остановил бой, осознавая, что то количество ударов, которые наносит Кличко и пропускает Брюстер, негативно скажется на здоровье американца.

Таким образом, Владимир Кличко одержал свою 49-ю победу в карьере.

Напомним, что поединок, который завершился вчера в Кельне, был уже вторым между боксерами. Первая встреча, имевшая место в 2004 году, завершилась победой Брюстера техническим нокаутом в пятом раунде. То поражение команда украинского боксера объяснила отравлением неизвестного происхождения, из-за которого у Кличко очень быстро закончились силы.

Сегодня

Фото АР