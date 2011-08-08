Виталий Кличко вернулся к тренировкам

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко вернулся в свой тренировочный лагерь, где он продолжает подготовку к поединку с Томашем Адамеком, запланированного на 10 сентября в Польше.

Об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что Виталий Кличко прервал подготовкуи вернулся в Украину в связи с арестом бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.

«Виталий уже находится в отличных кондициях. Тренировки проходят хорошо, и не возникает никаких проблем. Виталий становится с возрастом лучше», - цитирует тренера Кличко Фрица Здунека championat.com.

Обком