Виталий Кличко вернулся к тренировкам
17:54, 08 августа 2011Спорт
2842
Бой состоится 10 сентября
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко вернулся в свой тренировочный лагерь, где он продолжает подготовку к поединку с Томашем Адамеком, запланированного на 10 сентября в Польше.
Об этом сообщает BoxingScene.
Напомним, что недавно появилась информация о том, что Виталий Кличко прервал подготовкуи вернулся в Украину в связи с арестом бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.
«Виталий уже находится в отличных кондициях. Тренировки проходят хорошо, и не возникает никаких проблем. Виталий становится с возрастом лучше», - цитирует тренера Кличко Фрица Здунека championat.com.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter