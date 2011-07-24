Украинские спортсмены выступят в 6 видах юношеской Олимпиады

Сегодня в Трабзоне (Турция) торжественно открывается ХІ летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Украины, среди 49 стран-участниц украинская делегация насчитывает 53 юных олимпийца.

Почетную миссию – нести на параде открытия флаг украинского государства поручено прыгуну с жердью Георгию БЫКОВУ.

Соревнования стартуют утром 25 июля. Наши спортсмены будут соревноваться в 6 из 9 видов спорта: легкая атлетика, плавание, дзюдо, спортивная гимнастика, теннис, велоспорт.

Европейские юношеские олимпийские фестивали (ЕЮОФ) – Олимпийские игры для юношей, соревнования наивысшего европейского уровня, которые проводятся под эгидой Европейских Олимпийских Комитетов (ЕОК) каждые два года в неолимпийский год, – зимой и летом на протяжении одного года.

Напомним, что на X летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходил в 2009 году в Тампере (Финляндия), наши спортсмены завоевали13 медалей, из которых 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых.