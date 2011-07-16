На женском ЧМ по футболу разразился крупный допинг-скандал

Число футболисток сборной Северной Кореи, которые уличены в применении запрещенных препаратов на женском чемпионате мира в Германии, возросло до пяти человек. Это самый громкий допинг-скандал на крупных турнирах, сообщает Вести.ру.

Ранее в использовании допинга были уличены два игрока - Сен Чен Сун и Чен Пок, допинг пробы "А" которых дали положительный результат на анаболитические стероиды. Девушек отстранили от матча со сборной Колумбии на прошлой неделе в среду, нулевая ничья в котором лишила команду шансов на выход в четвертьфинал.

В 58-й статье "Антидопингового регламента" Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), которая является партнером Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), говорится: "В тех случаях, когда более одного спортсмена команды были уведомлены о нарушении антидопинговых правил, вся команда должна подвергнуться тестированию".

ФИФА назвала этот инцидент "самым громким допинг-скандалом на крупных турнирах за последние 17 лет". После первых двух положительных проб последовало распоряжение протестировать остальных игроков команды КНДР. В результате проверки выяснилось, что еще три спортсменки также причастны к употреблению анаболитических стероидов. "Это шокирует", - констатировал президент ФИФА Йозеф Блаттер, сообщает ИТАР-ТАСС.

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) намерено провести расследование всей системы допинг-контроля в КНДР, после этого инцидента. Об этом заявил в прошлую пятницу, 8 июля, глава медицинской комиссии МОК швед Арне Юнквист на 123-й сессии МОК в южноафриканском Дурбане.