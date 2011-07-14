На Гидропарке будет спортивная зона

Депутаты Киевсовета, рассмотрев обращение многочисленных спортивно-молодежных организаций, приняли решение оказать содействие в создании спортивной рекреационной зоны на территории Гидропарка.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

Как планируется, на ее базе будет осуществляться подготовка детских команд Киева по разным видам спорта, проведение спортивных мероприятий и социальных акций.

Для этой цели в Гидропарке предлагается установить спортивные сооружения для футбола, пляжного футбола и других видов спорта и организовать дополнительную инфраструктуру для отдыха, спортивных соревнований, туризма.

Киевсовет поручил Главному управлению экономики и инвестиции КГГА в месячный срок объявить и провести конкурс для привлечения инвестора по реализации комплексного благоустройства и создания рекреационной зоны в Гидропарке.

«Создание зоны отдыха и спорта не предусматривает изменения целевого назначения Гидропарка или капитального строительства на его территории. Речь идет о временных спортивных и пляжных сооружениях, предназначенных для проведения спортивных соревнований и отдыха киевлян. Это полезная инициатива, которую, безусловно, оценят как киевляне, так и гости столицы, которые приедут на финал Евро-2012», - считает заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА.