Владимир Кличко назвал имя единственного достойного соперника

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что не видит достойных соперников для себя.

"Если вы посмотрите вокруг - не найдется никого достойного драться со мной", - цитирует ТСН Кличко-младшего.

При этом, Владимир отметил, что единственным достойным соперником является лучший боксер мира независимо от весовой категории Мэнни Пакьяо. Но такой бой невозможен из-за огромной разницы в габаритах боксеров.

"Может, не смотреть на весовую категорию и позвать лучшего из лучших бойцов - Мэнни Пакьяо? Но боюсь, у нас очень большая разница в весе (смеется)", - отметил украинец.

Отметим, что следующим соперником Кличко, вероятно, будет еще один британец - победитель боя между Дереком Чисорой и Тайсоном Фьюри.